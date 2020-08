Audiência da TV: Betty, a Feia em NY sai de cena em baixa no SBT

Em janeiro deste ano, o SBT resolveu “diversificar” o bloco Novelas da Tarde, preterindo os folhetins da antiga parceira Televisa e escalando Betty, a Feia em NY, produção da Telemundo. A trama estrelada por Elyfer Torres saiu de cena nesta terça-feira (4), com a menor média geral da faixa desde 2015. Os dados de audiência são referentes a Grande São Paulo.

Betty, a Feia em Nova York acumulou 6,2 pontos. Ficou atrás de oito títulos veiculados no horário: A Dona em exibição original e reprise (7,1), Meu Coração é Teu (7,8), A Gata (8,2), O Que a Vida me Roubou (6,7), Um Caminho Para o Destino (6,9), Amanhã é Para Sempre (7,3) e as reapresentações de Carrossel (de 2012, 6,4) e Abismo de Paixão (6,5).

O último capítulo de Betty, a Feia em NY alcançou 6 pontos. A substituta Quando me Apaixono, produzida pela Televisa, amealhou 6,1 de média. Já a reexibição de O Que a Vida me Roubou anotou 5,2. As Novelas da Tarde foram responsáveis por elevar os números do SBT, que vinham em baixa desde a manhã – 3,4 do Primeiro Impacto, 4,9 para Bom Dia & Cia, 4,3 com Triturando e 4,2 do Casos de Família.

Embalado pelas tramas, o SBT Brasil arrebatou 6,1 pontos. O Roda a Roda Jequiti elevou para 8,9 de média; Cupom Premiado do Baú assegurou 9,1. A edição especial de Chiquititas (2013) atingiu 7,6 pontos; Cúmplices de um Resgate (2015) caiu para 6,6. Ainda, 5,7 para Programa do Ratinho, 6,2 com Corrida Mortal 3 – Inferno (2012) na Tela de Sucessos e 3,4 do The Noite.

Na madrugada, 2,4 para Operação Mesquita, 1,8 com a reexibição do Triturando, 1,5 de Alarma TV e 1,9 para o Primeiro Impacto de quarta-feira (5).