Audiência da TV: Bom Dia & Cia reage e alcança maior média em duas semanas

Durante duas semanas de altos e baixos, o Bom Dia & Cia surpreendeu e atingiu média na faixa dos 6 pontos na edição da última terça-feira (18). Foi a primeira vez que audiência da atração de desenhos infantis alcançou o resultado durante o mês de agosto.

No ar das 10h30 às 15h00, o programa de Silvia Abravanel bateu os 6,1 pontos de média. O programa oscilou no dia 3 (5,1), dia 4 (4,9) e dia 5 (5,0), manteve nos dias 6 (4,8), 7 (4,8) e 10 (4,8), cresceu no dia 11 (5,1), balançou nos dias 12 (4,7) e 13 (4,8), e cresceu nos dias 14 (5,5) e 17 (5,7). Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Ainda pela manhã, o Primeiro Impacto (4,0) reagiu após semanas mergulhado na “crise dos 3 pontos”. Triturando (4,1) e Casos de Família (4,2) não empolgaram e amargaram o terceiro lugar na disputa contra as novelas da Record. As mexicanas elevaram os índices com O Que a Vida Me Roubou (5,8) e Quando Me Apaixono (6,3).

À noite, o SBT Brasil (6,0) atingiu a terceira colocação, atrás de Globo e Record. O Roda a Roda Jequiti (8,0) foi vice e anotou a melhor audiência da casa. O bom momento beneficiou as reprises de Chiquititas (7,8) e Cúmplices de Um Resgate (6,1).

A programação continuou com o Programa do Ratinho (5,7), Cine Espetacular (5,2), The Noite (3,0), Operação Mesquita (1,9), Triturando madrugada (1,7), Alarma TV (1,5) e Primeiro Impacto (2,1) apresentado por Dudu Camargo.