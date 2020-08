Audiência da TV: Brasil Urgente e Jornal da Band elevam moral da Band

O Brasil Urgente, de José Luiz Datena, e o Jornal da Band com Eduardo Oinegue e Lana Canepa renderam ótimos índices de audiência para a Band nesta quarta-feira (19). Dados referentes a Grande São Paulo mostram que a emissora também se saiu bem com os esportivos Jogo Aberto, de Renata Fan, e Os Donos da Bola com o craque Neto.

No ar das 16h às 18h50, a edição nacional do Brasil Urgente registrou 5 pontos. O bloco local do noticiário de Datena, entre 18h50 e 19h20, marcou 4,8 de média. Na sequência, o Jornal da Band garantiu 4,7. A novela Ouro Verde, produzida pela TVI e pela Plural Entertainment, emplacou 2,1; a produção chega ao último capítulo em setembro, dando lugar à reprise da tão aguardada Floribella (2005).

Mais tarde, às 22h, o Band Notícias de Cynthia Martins e Douglas Santucci, consolidou 1,9 ponto. O clássico E.T. – O Extraterrestre (1982) atingiu 2,9 de média para a faixa Cine Clube. Na sequência, 1,5 do Jornal da Noite com Sérgio Gabriel, 1 para Justiça Implacável, 0,8 do Mais Info e da reapresentação do Jornal da Band e 0,6 para o Primeiro Jornal com João Paulo Vergueiro.

Pela manhã, 0,3 do Bora SP e 0,6 para o Bora Brasil, ambos apresentados por Joel Datena – com auxílio, respectivamente, de Maiara Bastianello e Thaís Dias. O Aqui na Band, recorrendo à reexibição de matérias externas e receitas do chef Dalton Rangel, anotou 0,7.

Com a expectativa para os jogos da noite do Campeonato Brasileiro, Jogo Aberto e Os Donos da Bola amealharam 2,7 e 2,2 pontos. Por fim, o Melhor da Tarde com Cátia Fonseca: 1,3 quando exibido apenas para São Paulo, das 14h às 15h, e 1,6 da versão veiculada em todo Brasil, 15h às 16h.