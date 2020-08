Audiência da TV: Casos de Família é vice; mexicanas superam Ratinho

Destaque nas tardes do SBT, Christina Rocha assegurou a vice-liderança para a emissora de Silvio Santos na última segunda-feira (10). Ao contrário do Casos de Família, Ratinho não foi bem e deu menos audiência que as novelas mexicanas: O Que A Vida Me Roubou e Quando Me Apaixono.

Apostando em reprises por causa da paralisação das gravações, o Casos de Família anotou 5,0 pontos de média e o segundo lugar, na frente da Record, que exibiu Os Mutantes e Cidade Alerta, e da Band, que exibiu Brasil Urgente, e atrás apenas da Globo, que levou ao ar Êta Mundo Bom! no Vale a Pena Ver De Novo.

Na linha de shows, Ratinho colocou no ar o quadro Dez ou Mil e não empolgou. A atração popular registrou 5,2 pontos de média e deu menos que O Que A Vida Me Roubou, que atingiu 6,3 de média, e Quando Me Apaixono, que oscilou para 6,4 pontos. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande SP.

No dia, a emissora paulista levou ao ar o Primeiro Impacto (3,3) com Marcão do Povo, Bom Dia e Cia (4,8), Triturando (4,4) com Chris Flores, SBT Brasil e Roda a Roda Jequiti (8,4) com Rebeca Abravanel, o programa mais visto da programação.

O canal fechou o dia com Chiquititas (7,3), Cúmplices de Um Resgate (5,8), Conexão Repórter (3,9), The Noite (3,0), Operação Mesquita (2,0), Triturando reprise (1,7), Alarma TV (1,6) e Primeiro Impacto (1,9) com Dudu Camargo.