Audiência da TV: Catia Fonseca cresce, Neto bomba e MasterChef levanta a Band

Após semanas em baixa, Catia Fonseca foi um dos destaques da programação da Band na última terça-feira (18). Mais cedo, Neto voltou a emplacar excelente audiência e foi o quarto programa mais visto da casa. À noite, o MasterChef não decepcionou e atingiu ótimo resultado.

A rainha das tardes da emissora paulista, Catia Fonseca alcançou 2,0 pontos com o Melhor da Tarde SP, no ar das 14h às 14h59. Em seguida, das 15h00 às 15h59, o Melhor da Tarde – Nacional fechou com média de 2,5 pontos.

O início da tarde começou em alta um pouco antes com a exibição de Os Donos da Bola. Com Neto no comando, a atração esportiva anotou 3,1 pontos de média e foi até o final da tarde a maior audiência do canal da família Saad.

Na linha de shows, o MasterChef ocupou o quarto lugar com bons índices. Ao todo, o principal reality show da Band em 2020 alcançou 3,7 pontos de média e foi o terceiro programa mais visto da programação. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

No dia, a TV exibiu Bora SP (0,4), Bora Brasil (1,0), Aqui na Band (0,6), Jogo Aberto (2,5), Brasil Urgente – Nacional (4,4), Brasil Urgente SP (5,5), Jornal da Band (4,1), Ouro Verde (2,1), Show da Fé (0,5), Band Notícias (1,8), Jornal da Noite (1,2), Futebol (0,8), Mais Info (0,5), Jornal da Band madrugada (0,5) e 1º Jornal (0,3).