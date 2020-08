Audiência da TV: Cine Record Especial pisa no freio com +Velozes +Furiosos

Nesta terça-feira (4), a Record escalou +Velozes +Furiosos (2003) para o Cine Record Especial. Mas a franquia, que costuma impulsionar a audiência da emissora, desta vez não surtiu efeito. O filme amargou o terceiro lugar, atrás das reprises das séries Cine Holliúdy e Tapas e Beijos na Globo e do Cine Espetacular no SBT – com Corrida Mortal 3 – Inferno (2012).

Com +Velozes +Furiosos, o Cine Record Especial acumulou apenas 4,4 pontos. O longa-metragem veio na sequência da reapresentação de Jesus (2018), que alcançou somente 4,7 de média.

Apesar do desempenho aquém das expectativas, a novela e o filme não amargaram a lanterninha da emissora no quesito audiência. O pior número do dia ficou por conta do Balanço Geral Manhã com Celso Zucatelli: 1,7 ponto.

O JR – 24h da madrugada amealhou 2,8 de média. Ainda, 3,5 da edição vespertina do informativo, 3,7 para o Hoje em Dia, 3,9 com JR – 24h matutino, 4,2 do Hoje em Dia e 4,5 para a reprise de Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008).

Na outra ponta do ranking ficou A Escrava Isaura (2004). A novela de Tiago Santiago arrebatou a maior audiência da Record nesta terça: 8 pontos! O JR – 24h exibido dentro do Cidade Alerta veio na sequência, com 7,7 de média.

O jornalístico de Luiz Bacci rendeu 7,5. O Balanço Geral SP e o Jornal da Record marcaram os mesmos 7,1 pontos. Por fim, a reexibição de Apocalipse (2017), que assegurou 6,2 de média.