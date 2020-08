Audiência da TV: Com futebol na Globo, Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate crescem no SBT

Com a volta do futebol na programação da Globo, o SBT foi um dos maiores beneficiados com a fuga do público da emissora líder na hora do jogo. Enquanto Palmeiras e Fluminense duelavam na partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate elevaram a audiência do canal paulista.

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, a reprise da trama estrelada por Giovanna Grigio e Cinthia Cruz anotou 8,8 pontos de média e assegurou a vice-liderança isolada na disputa ponto a ponto com a Record.

Em seguida, disputando com o Brasileirão, na Globo, e a novela Jesus, na Record, Cúmplices de Um Resgate garantiu 8,8 pontos de média e o segundo lugar com folga. Foi um dos melhores resultados do folhetim protagonizado por Larissa Manoela desde o início da pandemia.

Pela manhã, Marcão do Povo comandou as primeiras horas da programação do SBT com o Primeiro Impacto (3,3). Na sequência: Bom Dia & Cia (4,7), Triturando (3,2) e Casos de Família (3,8), atração totalmente afetada pela baixa média do programa comandada por Chris Flores.

O Que a Vida Me Roubou (6,1) e Quando Me Apaixono (6,2) elevaram a audiência, que se manteve com o SBT Brasil (6,2) e chegou ao terceiro melhor resultado do dia com o Roda a Roda Jequiti (7,2). Pra Ganhar É Só Rodar (6,5), Programa do Ratinho (5,3), The Noite (3,6), Operação Mesquita (2,5), a reprise do Triturando (2,0), Alarma TV (2,0) e Primeiro Impacto (2,0) com Dudu Camargo encerraram o dia.