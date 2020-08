Audiência da TV: Com Hora da Venenosa e Escrava Isaura, Record incomoda a Globo

A Record registrou excelente audiência na tarde da última quinta-feira (13), com A Hora da Venenosa e a reta final de A Escrava Isaura. Enquanto o quadro de fofocas dentro do Balanço Geral SP alcançou a liderança, a reprise da trama exibida originalmente em 2004 encostou na Sessão da Tarde, da Globo.

Com as fofocas de Fabíola Reipert e os comentários de Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, a emissora paulista registrou 10,0 pontos de média contra 9,9 da Globo e assegurou a liderança por 1 décimo. É a segunda vez depois de cinco meses que o trio lidera de ponta a ponta.

Em seguida, a novela estrelada por Bianca Rinaldi marcou 9,3 pontos de média contra 9,8 da emissora concorrente, que no mesmo horário levou ao ar o Meu Namorado É o Bicho. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

A situação, no entanto, não foi as melhores no início do dia com as exibições do Balanço Geral Manhã – Nacional (1,9), Balanço Geral Manhã SP (3,5), Fala Brasil (3,6), Hoje em Dia (4,1) e Boletim JR 24h Manhã (3,6). Na faixa da tarde, o jornalismo do Balanço Geral SP (6,7) conquistou a vice-liderança isolada.

No dia, a Record levou ao ar Os Mutantes (5,0), Cidade Alerta – Nacional (5,5), Cidade Alerta SP (8,4), Jornal da Record (7,0), Apocalipse (6,2), Jesus (5,3), Repórter Record Investigação (4,0), Chicago Med (2,6), Boletim JR 24h (1,7), Inteligência e Fé (0,8) e Balanço Geral Manhã – Nacional (0,5) na madrugada desta sexta-feira (14).