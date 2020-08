Audiência da TV: Com Márcio Gomes, SP2 rende altos índices à Globo; JN e novelas vão bem

A Globo alcançou altos índices de audiência com as exibições do SP2 com Márcio Gomes, o JN e as novelas Totalmente Demais e Fina Estampa, que mais uma vez ultrapassou a barreira dos 35 pontos e foi a atração mais vista da TV brasileira na última terça-feira (25).

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope, com as principais notícias e o panorama atualizado do novo coronavírus em São Paulo surpreendeu e anotou 27,6 pontos de média, índices de novela das 19h.

Em seguida, a emissora levou ao ar mais um capítulo de Totalmente Demais e não decepcionou. Ao todo, a trama estrelada por Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas atingiu 32,3 pontos de média e garantiu a liderança isolada.

Na sequência, a Globo exibiu o Jornal Nacional. Com William Bonner e Fátima Bernardes, o principal telejornal do país oscilou positivamente para 32,6 pontos de média e, além da liderança, foi o jornal mais visto da TV.

No horário nobre, Fina Estampa emplacou ótima audiência. Com os desdobramentos do surto de Baltazar (Alexandre Nero) e o desespero de Crô (Marcelo Serrado), o folhetim escrito por Aguinaldo Silva marcou incríveis 35,5 pontos de média.

No dia, o canal da família Marinho colocou no ar o Bom Dia SP (7,8), Bom Dia Brasil (8,6), Encontro com Fátima Bernardes (6,5), SP1 (10,8), Globo Esporte (11,1), Jornal Hoje (11,0), Sessão da Tarde (12,4), Êta Mundo Bom! (23,9), Malhação – Viva a Diferença (19,9), Novo Mundo (22,4), Cine Holliúdy (22,4), Tapas & Beijos (13,7), Jornal da Globo (8,4), Conversa com Bial (6,3), Agentes da S.H.I.E.L.D (5,2), Corujão (4,5) e Hora 1 (4,4).