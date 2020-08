Audiência da TV: Com Reinaldo Gottino, Balanço Geral SP é líder por 23 minutos

Reinaldo Gottino esteve à frente de um dos melhores resultados do Balanço Geral SP desde o seu retorno à Record, em junho. O jornalístico exibido na hora do almoço garantiu a vice-liderança isolada em audiência e ficou 23 minutos na liderança na briga ponto a ponto com a Globo.

Das 11h51 às 15h16, o Balanço marcou 8 pontos de média, pico de 11 pontos e 18% de share (número de televisores ligados), contra 5 pontos de média do SBT. Das 14h28 às 15h16, A Hora da Venenosa com Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert foi vice-líder isolada com 9,9 pontos de média, contra 6 pontos do seu principal concorrente. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande SP.

Pela manhã, a Record começou o dia com o pé esquerdo com as exibições dos inéditos Balanço Geral Manhã – Nacional (2,2), Balanço Geral Manhã SP (3,3) e Fala Brasil (3,7). A emissora cresceu, mas não surpreendeu com o Hoje em Dia (4,3).

No final da tarde, a TV do bispo Edir Macedo levou ao ar A Escrava Isaura (8,5) e conquistou a vice-liderança isolada. Em seguida, Os Mutantes – Caminhos do Coração (4,4) assustou e derrubou quase a metade dos índices da atração anterior.

A programação continuou com Cidade Alerta – Nacional (4,9), Cidade Alerta SP (9,0), Jornal da Record (7,8), Apocalipse (6,3), Jesus (5,1), Aeroporto (4,3), Chicago Med (2,7), Boletim JR 24h (2,0), Inteligência e Fé (0,6) e Balanço Geral Manhã – Nacional (0,6).