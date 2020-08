Audiência da TV: Com reprises e jornalismo fraco, Receba Abravanel domina ranking do SBT

Afetado pelo fraco desempenho do jornalismo e recheado de reprises, o SBT deu um respiro aliviado com o Roda a Roda Jequiti da última quinta-feira (13). Mais uma vez, Rebeca Abravanel foi o centro das atenções e garantiu a maior audiência do dia para o canal paulista.

Com a vice-liderança pontual durante todo o dia, a emissora de Silvio Santos só viu o segundo lugar com certa folga com a exibição do game show, que alcançou 8,8 pontos de média competindo com o Jornal Nacional, da Globo, e Apocalipse, da Record. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Das 6h até às 17h30, o SBT não viu índices maiores que 5 pontos. Foi assim com o Primeiro Impacto (3,5), Bom Dia & Cia (4,8), Triturando (3,5) e Casos de Família (4,2). A média cresceu com as mexicanas O Que a Vida Me Roubou (5,6) e Quando Me Apaixono (6,5). O SBT Brasil (5,9) foi ao ar logo depois.

Novamente as novelas chamaram a atenção e salvaram o dia da TV assim como o Roda a Roda. No horário nobre, as reprises de Chiquititas (7,8) e Cúmplices de Um Resgate (6,4) oscilaram, mas fecharam na vice-liderança na disputa com a principal concorrente.

A emissora encerrou o dia com o Programa do Ratinho (6,8), A Praça É Nossa (7,8), The Noite (4,7), Operação Mesquita (3,4), a reprise do Triturando (2,6), Alarma TV (2,3) e Primeiro Impacto (2,2) com Dudu Camargo na madrugada desta sexta-feira (14).