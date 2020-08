Audiência da TV: Com Supla e Neto dançarino, Os Donos da Bola dispara na Band

A Band alcançou ótima audiência com Os Donos da Bola da última quinta-feira (13). A participação de Supla durante o programa do craque Neto chamou a atenção do público e colocou a atração entre as mais vistas da programação, atrás apenas do Brasil Urgente e do Jornal da Band.

No ar das 13h às 13h59, o esportivo comandado pelo ídolo do Corinthians atingiu 2,6 pontos de média. A edição foi marcada, além da presença do cantor e ex-Casa dos Artistas, pelo discurso do ex-jogador sobre a derrota do Corinthians contra o Atlético-MG e do resultado ruim do Flamengo contra o Atlético-GO, ambos jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande SP.

De manhã, a Band foi mal com o Bora SP (0,6), Bora Brasil (1,0) e Aqui na Band (0,6), e deu um salto com o inédito Jogo Aberto (2,6) comandado por Renata Fan e Denílson. Mais tarde, o Melhor da Tarde SP (1,3) derrubou a média, assim como o Melhor da Tarde – Nacional (1,5).

No final da tarde, José Luiz Datena tomou conta da programação e bombou com o Brasil Urgente – Nacional (4,3) e Brasil Urgente SP (5,1). Em seguida, o Jornal da Band (4,4) fechou em quarto lugar, atrás de Globo, Record e SBT.

O canal paulista continuou no ar com Ouro Verde (2,5), Show da Fé (0,5), Band Notícias (0,9), Na Linha de Frente (2,1), Jornal da Noite (1,1), Justiça Implacável (0,8), Mais Info (0,7), a reprise do Jornal da Band (0,4) e o 1º Jornal (0,4).