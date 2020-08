Audiência da TV: Concorrência com novela faz Roda a Roda padecer

Game-show apresentado por Rebeca Abravanel, filha n° 5 de Silvio Santos, o Roda a Roda Jequiti sempre se colocou entre as atrações de maior audiência do SBT – quase sempre no primeiro lugar do ranking de mais vistos da emissora. Nesta quarta-feira (5), porém, o programa disputou a preferência do público com Fina Estampa (2011), em reprise na Globo. Os índices então rarearam…

Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que, das 20h44 às 21h05, o Roda a Roda atingiu 6,8 pontos, 7,5 de pico e 10% de participação no número de televisores ligados (share); na mesma faixa, 33,7 de média para a emissora-líder. Apesar da queda de audiência – que, normalmente, oscila entre 8 e 10 pontos, o formato conduzido por Rebeca manteve a vice-liderança.

Logo depois, 6,6 para Cupom Premiado do Baú. A reprise de Chiquititas (2013), que bateu de frente com ‘Fina’ e o Futebol 2020, anotou 8,1 pontos, 9,1 de pico e 11% de share, das 21h09 às 22h04. Cúmplices de um Resgate (2015) amealhou 7,8 pontos, 9 de pico e 11% de share, entre 22h04 e 22h43. Os índices voltaram a cair com o Jogo das Fichas (5,4).

O Programa do Ratinho fechou com 4,9 pontos, 5 de pico e 13% de share, das 23h18 à 0h42. O The Noite de Danilo Gentili alcançou 4 pontos, 5 de pico e 13% de share, entre 0h42 e 1h34. O Operação Mesquita acumulou 2,7 pontos, 4 de pico e 11% de share, de 1h34 às 2h10. Todos na segunda colocação.

Vice ainda para o Primeiro Impacto, que, entre 6h e 10h30, consolidou 3,3 pontos, 5 de pico e 13% de share. E do Casos de Família, emplacando 4,5 pontos, 6 de pico e 9% de share, das 16h28 às 17h26.