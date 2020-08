Audiência da TV: Contra santa de Silvio Santos, Datena explode e ajuda Jornal da Band

Série escalada por Silvio Santos para impulsionar o horário nobre do SBT, Milagres de Nossa Senhora padeceu nas mãos de José Luiz Datena. No último sábado (1°), o apresentador do Brasil Urgente, na Band, abriu ampla vantagem sobre a produção da Televisa. Dados referentes a Grande São Paulo mostram que o jornalístico de Datena acabou por impulsionar o Jornal da Band, com Joana Treptow e Sérgio Gabriel.

O bloco nacional do Brasil Urgente, no ar das 16h às 18h50, atingiu 4,1 pontos. Os índices saltaram para 5,1 com a edição local, entre 18h50 e 19h20. Logo depois, o Jornal da Band anotou 4,3 de média; o noticiário também venceu o SBT. A novela portuguesa Ouro Verde amealhou 2,5 pontos.

Antes do programa de José Luiz Datena, a Sessão Livre atraiu 0,9 de média com Uma Amizade Verdadeira (2014). Outro filme de temática jovem, Os Reis de Appletown (2009) angariou 2 pontos.

Na linha de shows, 1 para as reportagens do Documento Band. A série Operação Implacável elevou para 2,6 de média. Os números cresceram ainda mais com Law & Order – Investigação Especial: 4,5 pontos. Ainda, as lutas de kickboxing com 3 e de MMA com 2,1 de média, exibidas dentro da faixa STF Especial.

Por fim, 1,3 ponto para Amante Fatal (2002) no Cine Privé. O Cinema na Madrugada trouxe mais um clássico de Alfred Hitchcock, Psicose (1960). O inesquecível longa-metragem marcou 0,5.