Audiência da TV: Desenhos, séries e jornalismo fazem Cultura bater RedeTV!

A Cultura segue apostando alto em desenhos, séries e jornalismo. Com a grade recheada de atrações educativas e informação, a emissora abriu vantagem sobre a RedeTV! nesta terça-feira (4), conforme dados de audiência obtidos na Grande São Paulo. A concorrente, cabe lembrar, tem a programação loteada por telecultos – via venda de horários –, noticiário de celebridades e jornalismo voltado para o policialesco.

Na média dia (7h às 23h59), a Cultura emplacou 1 ponto contra 0,8 da RedeTV!. Na média 24 horas (6h às 6h), 0,7 versus 0,6. Tal resultado coloca a estação mantida pela Fundação Padre Anchieta em quinto lugar, com o canal de Amilcare Dallevo Jr e Marcelo de Carvalho ocupando a sexta colocação.

Dentre os destaques do cardápio da Cultura está o bloco infantil Quintal da Cultura, com 1,2 ponto nas duas edições, matutina e vespertina. A animação Turma da Mônica, também exibida em dois horários, saiu-se melhor à tarde: 1,3 x 0,5 do episódio veiculado pela manhã.

Ainda as séries World of Winx (1,1), Valentins (1,2) – produzida pelo Gloob, braço do Grupo Globo no segmento infantil da TV paga – e Clube 57 (1,4). O desenho Irmão do Jorel, formatado pelo Cartoon Network, alcançou 1,5 de média.

Cabe destacar ainda o bom momento do Jornal da Cultura, com 1,7 ponto. Antes, 0,8 para o Planeta Terra; depois, também 0,8 para o Provoca de Marcelo Tas. O Jornal da Tarde amealhou 0,5 de média.