Audiência da TV: Eliana recebe Thammy Miranda e arrebata vice-liderança

Eliana surpreendeu ao receber Thammy Miranda em seu programa de Dia dos Pais. O ator esteve no alvo de uma grande polêmica ao ser contratado pela Natura para a campanha da data. O pai de Bento, fruto do relacionamento com Andressa Ferreira, foi extremamente criticado na web, bem como a marca de cosméticos. O público, porém, prestigiou a presença de Thammy na atração do SBT, conforme dados de audiência obtidos na Grande São Paulo neste domingo (9).

No ar das 15h11 às 19h10, Eliana atingiu 6,4 pontos, 9 de pico e 13% de participação no número de televisores ligados (share); na mesma faixa, 14,9 para a Globo e 5,4 do Cine Maior e do Hora do Faro, na Record. Além de contar com Thammy no palco – com direito à homenagem da mamãe Gretchen –, a apresentadora foi à casa dele e de Andressa visitar o pequeno Bento, de sete meses.

Mais cedo, o Jornal da Semana assegurou 2,6 pontos, 3,2 de pico e 17% de share, das 6h às 6h57, contra 0,3 da terceira colocada. O Acelerados com Rubinho Barrichello arrebatou 2,5 pontos, 3 de pico e 12% de share, entre 7h27 e 8h14, frente 0,3 do principal concorrente. A reapresentação do Duelo de Mães com Ticiana Villas Boas anotou 2,4 pontos, 3 de pico e 8% de share, das 8h59 às 9h49, versus 1,5.

Com Notícias Impressionantes de Chris Flores, o SBT amealhou 3,2 pontos, 4 de pico e 10% de share, entre 9h49 e 11h – Record, 3,1. Logo depois, o Domingo Legal com Celso Portiolli alcançou 5,3 pontos, 7 de pico e 13,4% de share, das 11h às 15h11, empatado com a estação de Edir Macedo.

Por fim, 8,3 com Roda a Roda Jequiti, 8,7 do Programa Silvio Santos, 2,5 para Poder em Foco, 1,6 com O Crime Não Compensa, 1,5 de Alarma TV e 1,8 do Primeiro Impacto.