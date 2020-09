Audiência da TV: Em dia tenso, Fátima Bernardes rende menos que Bial

O Encontro com Fátima Bernardes da última sexta-feira de agosto (28) derrapou, feio, na audiência. Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que o programa afugentou o público da Globo. Sobrou para os noticiários do início da tarde a missão de impulsionar os índices da emissora.

No ar das 10h às 12h, o Encontro acumulou somente 5,8 pontos. Antes, o Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi alcançou 7,4 de média; o Bom Dia Brasil, a cargo de Ana Paula Araújo, amealhou 7,6. Após a atração de Fátima Bernardes, 9,4 para o SP1 de César Tralli, 10,3 do Globo Esporte com Felipe Andreoli e 10,8 para o Jornal Hoje de Maju Coutinho.

Cabe lembrar que o Encontro de sexta debateu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por suspeitas de irregularidades nas ações de combate à covid-19. Também recebeu Silvero Pereira, intérprete de Elis Miranda / Nonato em A Força do Querer (2017), próxima reprise das nove.

O desempenho aquém das expectativas colocou o formato capitaneado por Fátima atrás do Conversa com Bial, exibido já na madrugada de sábado (29) – Eva Wilma foi a convidada da edição comemorativa dos 70 anos de TV no Brasil. Bernardes ficou à frente apenas da série Agentes da Shield (5,7) e dos filmes do Corujão, 60 Segundos (de 2000, 5,1) e Não Devore Meu Coração (de 2017, 3,8).

Ainda, 12,2 de O Medalhão (2003) na Sessão da Tarde. No horário nobre, 24,1 para SP2 com Márcio Gomes e 29 do Jornal Nacional de Renata Vasconcellos e William Bonner. O Globo Repórter, com Sandra Annenberg, anotou 23,5 pontos. Já S.W.A.T., na Sessão Globoplay, atingiu 15,7.