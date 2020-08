Audiência da TV: Embalada por Portiolli, Eliana retoma vice-liderança

A alegria de Rodrigo Faro durou pouco… Após vencer a concorrente Eliana no domingo passado (26), o contratado da Record viu o jogo virar ontem (2). A apresentadora do SBT, embalada pelo Domingo Legal do colega Celso Portiolli, conquistou a vice-liderança de audiência. Os dados são referentes a Grande São Paulo.

No ar das 15h18 às 19h18, o programa Eliana registrou 7 pontos, 11 de pico e 12% de participação no número de televisores ligados (share); índice 33% superior ao da terceira colocada, 5,3 de média. A atração apostou nos quadros Beleza Renovada e Minha Mulher que Manda.

Antes, entre 11h e 15h18, o Domingo Legal marcou 6,4 pontos, 8 de pico e 15% de share. Portiolli dedicou boa parte do programa ao game Passa ou Repassa.

O SBT abriu o domingo já na vice-liderança. O Jornal da Semana atingiu 2,2 pontos, 3 de pico e 16% de share, das 6h às 6h58. O Acelerados com Rubens Barrichello anotou 2,5 pontos, 3 de pico e 13% de share, entre 7h28 e 8h13. A reapresentação do Duelo de Mães, de Ticiana Villas Boas, angariou 3 pontos, 3,5 de pico e 10% de share, das 8h59 às 9h49.

Para substituir o clássico Chaves – retirado da programação por conta de um impasse entre a Televisa e o Grupo Chespirito –, a emissora escalou o único episódio de Notícias Impressionantes com Chris Flores. A atração amealhou 4,1 pontos, 5 de pico e 12% de share, entre 9h49 e 11h. No horário nobre, 8,7 para Roda a Roda Jequiti e 9,1 do Programa Silvio Santos.

O Crime Não Compensa alcançou 2,3 pontos, 3 de pico e 10% de share, de 1h às 3h22. Já o Primeiro Impacto acumulou 2 pontos, 2,5 de pico e 14% de share, entre 4h e 6h.