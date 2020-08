Audiência da TV: Embalado por novelas, Jornal Nacional voa alto

O Jornal Nacional está em alta na audiência! O noticiário mais assistido do país vem surfando não só nas notícias da pandemia de coronavírus, dos tumultuados cenários político e policial e, nesta terça-feira (4), da explosão na região portuária de Beirute, no Líbano. Totalmente Demais (2015) e Fina Estampa (2011), novelas que a Globo escolheu para reprisar às 19h e às 21h, também ajudam a impulsionar o JN.

Ontem, de acordo com dados anotados na Grande São Paulo, o Jornal Nacional conquistou 32,8 pontos. Antes, a trama estrelada por Marina Ruy Barbosa (Eliza) emplacou 32,2 de média; depois, o folhetim protagonizado por Lilia Cabral (Griselda) garantiu 35,7.

O ranking de mais vistos da Globo incluiu ainda, além do telejornal de Renata Vasconcellos e William Bonner e as tramas de Paulo Halm, Rosane Svartman e Aguinaldo Silva, o SP2 com Márcio Gomes (26) e a reprise de Êta Mundo Bom em Vale a Pena Ver de Novo (23,3).

Mais cedo, o Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi acumulou 7,8 pontos. Em seguida, 8 para o Bom Dia Brasil de Ana Paula Araújo. O Encontro com Fátima Bernardes alcançou 6,5 de média. Na sequência, 10,8 para o SP1 de César Tralli, 10,2 do Globo Esporte com Felipe Andreoli e 11,2 para o Jornal Hoje de Maju Coutinho. A Sessão da Tarde amealhou 11,7 com Acampamento do Papai (2007).

Na linha de shows, a reexibição de Cine Holliúdy anotou 21,7 pontos. A volta de Tapas e Beijos à programação atingiu 13,7 de média. Ainda, 8,2 do Jornal da Globo de Renata Lo Prete, 6,3 para Conversa com Bial, 5,9 da série Máquina Mortífera, 4,7 para Uma Canção (2014) no Corujão e 4,3 do Hora 1, conduzido por Roberto Kovalick.