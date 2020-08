Audiência da TV: Empate de Corinthians e Palmeiras faz Globo bombar

A primeira disputa entre Corinthians e Palmeiras pelo título de campeão do Paulista 2020 fez disparar a audiência da Globo nesta quarta-feira (5), conforme dados aferidos na Grande São Paulo. O jogo consolidou o melhor índice do dia, acima da reapresentação de Fina Estampa (2011).

Foram 34,6 pontos para a partida, que acabou em zero a zero – contra 34 da novela das 21h. O Jornal da Globo, capitaneado por Renata Lo Prete, emplacou 13,1 de média. A madrugada de quarta para quinta-feira (6) seguiu com 7,2 do Conversa com Bial, 5,8 para Máquina Mortífera, 4,4 com Oliver Twist (2005) no Corujão e 4,5 do Hora Um de Roberto Kovalick.

Pela manhã, o Bom Dia São Paulo emplacou 7,7 pontos. Rodrigo Bocardi dividiu o noticiário com Glória Vanique. Na sequência, o Bom Dia Brasil com Ana Paula Araújo garantiu 8,7 de média. O Encontro com Fátima Bernardes derrubou para 6,6. Coube ao SP1 impulsionar a grade vespertina: 10,7 pontos para o telejornal ancorado por César Tralli.

A expectativa para Corinthians x Palmeiras garantiu 11 pontos para o Globo Esporte de Felipe Andreoli. Já o Jornal Hoje, capitaneado por Maju Coutinho, marcou 11,6 de média. Em seguida, 12 para A Feiticeira (2005) na Sessão da Tarde. Por fim, 23,6 do SP2 com Márcio Gomes e 29,9 para o Jornal Nacional, sob comando de Renata Vasconcellos e William Bonner.