Audiência da TV: Encrenca salva fim de semana da RedeTV!

O Encrenca respondeu, mais uma vez, pela melhor audiência da RedeTV! no fim de semana. O programa de Ângelo Campos, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Tatola Godas superou atrações como A Tarde é Sua de Sônia Abrão, Alerta Nacional com Sikêra Jr, Operação de Risco com Jorge Lordello e Mega Senha de Marcelo de Carvalho. Os dados são referentes na Grande São Paulo.

No domingo (9), o Encrenca acumulou 5 pontos. O humorístico elevou consideravelmente os números do canal, saltando de apenas 0,4 da reapresentação do especial RedeTV! 20 Anos. Logo depois, 3,3 para João Kléber Show e 1,4 da reprise do Mega Senha.

No sábado (8), o game-show do “patrão” Marcelo alcançou 2,2 de média. O Operação de Risco, exibido antes, amealhou 2,3. Mais cedo, 0,5 do Ritmo Brasil, conduzido por Faa Morena. O RedeTV News, ancorado por Amanda Klein e Mauro Tagliaferri, anotou 0,6 ponto.

O telejornal se saiu melhor na sexta-feira (7), quando atingiu 1,4. O Alerta Nacional, que abre o horário nobre da estação, consolidou 2,1 de média. A Tarde é Sua, por sua vez, fechou com 1,2. Ainda, 0,6 do Você na TV de João Kléber, 0,4 para Edu Guedes e Você, 0,3 do Tricotando com Franklin David e Lígia Mendes, 0,8 para TV Fama com Flávia Noronha e Nelson Rubens, 0,9 do Leitura Dinâmica com Érica Reis e 0,8 para Amaury Jr.