Audiência da TV: Escrava Mãe perde público, mas mantém Record na vice

A reprise de Escrava Mãe (2016) perdeu público no segundo capítulo. A novela de Gustavo Reiz conseguiu, porém, manter a vice-liderança de audiência. Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que, nesta quarta-feira (19), a trama estrelada por Gabriela Moreyra (Juliana) e Pedro Carvalho (Miguel) manteve a supremacia da Record sobre o SBT.

No ar das 15h16 às 15h55, Escrava Mãe atingiu 5,8 pontos, 8 de pico e 12% de participação no número de televisores ligados (share); na mesma faixa, 4 para o Triturando de Ana Paula Renault, Chris Flores, Flor Fernandez e Gabriel Cartolano. Na estreia, terça-feira (18), foram 8,7 pontos – embalados pelo desfecho de A Escrava Isaura (2004), com 11,1.

O folhetim enfrentou, nesta quarta, a concorrência quase desleal da clássica comédia As Branquelas (2004). O filme rendeu 16 pontos para a Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes do período na Globo.

Cabe salientar que a quarta na Record começou em baixa, com apenas 1,9 de média para o Balanço Geral Manhã. O Fala Brasil anotou 3,7 pontos, mesmo índice do Hoje em Dia Especial, em comemoração aos 15 anos da atração. A primeira edição do JR – 24 Horas amealhou 3,4. Coube ao Balanço Geral elevar para 7,1.

Após os 5,8 de Escrava Mãe, Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008) alcançou apenas 3,6 de média. No horário nobre, as reapresentações de Apocalipse (2017) e Jesus (2018) acumularam, respectivamente, 5,4 e 6,5 pontos – esta última beneficiada graças ao Futebol 2020 na Globo.

Ainda, 7,2 do Cidade Alerta, 6,5 para o Jornal da Record, 4,6 do Top Chef e 3,1 para A Nova Super Máquina. O JR – 24 Horas obteve apenas 2,8 com a segunda edição, 5,7 durante o terceiro bloco e 2,2 para a versão exibida na madrugada.