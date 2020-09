Audiência da TV: Esporte amplia índices da Band

A Band acumulou bons índices de audiência, neste fim de semana, com atrações voltadas para o esporte. Na sexta-feira (28), o Jogo Aberto de Renata Fan e Os Donos da Bola, com craque Neto, impulsionaram os números da emissora. No sábado (29) e no domingo (30), o destaque ficou por conta das partidas dos campeonatos Russo e Brasileiro de Futebol Feminino.

Dados aferidos na Grande São Paulo apontam que, na sexta, Jogo Aberto alcançou 2,4 pontos; na sequência, 2,5 de média para Os Donos da Bola. Os esportivos elevaram os números amealhados por Bora SP (0,5), Bora Brasil (0,9) e Aqui na Band (0,3 e 0,6) – este último, aliás, foi interrompido pelo plantão do Jornalismo, que anotou 0,4 ponto.

Após os programas de Renata Fan e Neto, o Melhor da Tarde com Cátia Fonseca arrebatou 1,7 no bloco local (14h às 15h) e 2 na edição nacional (15h às 16h). O Brasil Urgente de José Luiz Datena assegurou 4,3 quando exibido para todo país (16h às 18h50) e 4,8 na versão veiculada apenas em São Paulo (18h50 às 19h20). O Jornal da Band, com Eduardo Oinegue e Lana Canepa, atingiu 4,1.

Já no sábado, a disputa entre Dínamo Moscou e Zenit, pelo Campeonato Russo, consolidou 0,7 de média. No domingo, o confronto entre São Paulo x Minas Icesp – DF emplacou 1,8. Antes, o Band Esporte Clube com Paloma Tocci garantiu 1,4 de média. No horário nobre, 2,3 do Terceiro Tempo, excepcionalmente conduzido por Chico Garcia e Larissa Erthal – o titular Milton Neves perdeu a esposa, Lenice Neves, na madrugada de domingo, vítima de câncer no pâncreas.