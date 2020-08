Audiência da TV: Êta Mundo Bom!, Cine Holliúdy e Tapas & Beijos batem recorde na Globo

A Globo alcançou recordes na última terça-feira (18) com as exibições de Êta Mundo Bom!, Cine Holliúdy e Tapas & Beijos. Produções escolhidas como tapa-buraco na programação durante a pandemia do novo coronavírus, as atrações não decepcionaram.

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, a trama estrelada por Sergio Guizé, Flávia Alessandra e Débora Nascimento no Vale a Pena Ver De Novo surpreendeu e registrou incríveis 26,0 pontos de média.

Mais tarde, a dupla escolhida para a linha de shows logo após a novela das 21h bombou. Carro-chefe após às 22h, a série Cine Holliúdy amealhou 25,6 pontos de média. Em seguida, o humorístico estrelado por Andréa Beltrão e Fernanda Torres marcou 16,6 pontos de média.

Na faixa matinal, a emissora da família Marinho se aproveitou do frio em SP e conquistou bons índices com o Bom Dia SP (8,4), Bom Dia Brasil (9,7) e Encontro com Fátima Bernardes (8,2). Os dois dígitos vieram com força durante a hora do almoço com o SP1 (12,7), Globo Esporte (12,0), e continuou com Jornal Hoje (12,5) e Sessão da Tarde (15,4).

À noite, Malhação – Viva a Diferença (21,3), Novo Mundo (22,6), SP2 (26,7), Totalmente Demais (32,7), Jornal Nacional (33,6), Fina Estampa (36,0), Jornal da Globo (8,6), Conversa com Bial (6,0), Máquina Mortífera (4,9), Corujão (4,1) e Hora 1 (4,6).