Audiência da TV: Êta Mundo Bom turbina tarde da Globo

Verdadeiro fenômeno do Vale a Pena Ver de Novo, Êta Mundo Bom (2016) elevou em quase 10 pontos a audiência da Sessão da Tarde, na Globo. O feito se deu nesta quarta-feira (6), conforme atestam dados aferidos na Grande São Paulo. Em cena, o reencontro do protagonista Candinho (Sergio Guizé) e de sua amada Filomena (Débora Nascimento), que espera o primeiro filho do casal.

Êta Mundo Bom registrou 21,4 pontos. A Sessão da Tarde marcou 12, com o filme A Feiticeira (2015), estrelado por Nicole Kidman. O feito da trama de Walcyr Carrasco impressiona, claro. Especialmente quando constata-se que o folhetim é capaz de ir além: na quinta-feira passada (30 de julho), ‘Êta’ garantiu 25,3 de média, após os 13,2 de A Sogra (2005); acréscimo de 12,1 pontos.

Logo após o Vale a Pena Ver de Novo, Malhação – Viva a Diferença (2017) e Novo Mundo (2017) emplacaram 19,4 de média. A primeira trouxe o interesse de Lica (Manoela Aliperti) pelo professor Bóris (Mouhamed Harfouch); a segunda focalizou o plano de Chalaça (Romulo Estrela) que desmascarou Domitila (Agatha Moreira) perante Dom Pedro I (Caio Castro).

Totalmente Demais (2015) consolidou 29,6 pontos com o depoimento de Gilda (Leona Cavalli) contra Dino (Paulo Rocha). A comerciante ratificou a versão da filha, Eliza (Marina Ruy Barbosa), sobre o desentendimento com o padrasto. Dino reagiu mal à investida da esposa, intimidando a enteada com um revólver. Arthur (Fábio Assunção) acabou travando luta corporal com o vilão.

Fina Estampa (2011) conquistou 34 de média – mesmo com um capítulo mais curto por conta do Futebol 2020. O foco esteve na recuperação de Antenor (Caio Castro), que despencou de um barranco ao escapar do sequestro planejado por Tereza Cristina (Christiane Torloni). Griselda (Lilia Cabral) pressentiu o ocorrido e apiedou-se do filho problemático.