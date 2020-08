Audiência da TV: Fátima Bernardes derrapa e é menos vista que Pedro Bial

A má fase de Fátima Bernardes nas manhãs da Globo foi mais uma vez comprovada com o resultado do Encontro da última quarta-feira (12). Como comparação, a apresentadora atingiu menos audiência que o Conversa com Bial, de Pedro Bial, na madrugada.

Das 10h às 11h59, o matinal de Fátima Bernardes amealhou 6,2 pontos de média e, mesmo em baixa, não perdeu a liderança para os desenhos do SBT ou para o jornalismo da Record. Na madrugada, Pedro Bial e seu talk show alcançaram índices melhores: 6,4 pontos. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

O dia para a Globo começou em alta com o Bom Dia São Paulo (7,0) e Bom Dia Brasil (7,5), e no início da tarde a audiência chegou aos dois dígitos com o SP1 (10,7), Globo Esporte (10,6), Jornal Hoje (10,5) e continuou com a Sessão da Tarde (11,5).

Mais uma vez, Êta Mundo Bom! no Vale a Pena Ver De Novo (22,4) chamou mais a atenção do público do que as reprises de Malhação – Viva a Diferença (18,6) e Novo Mundo (19,0). Em seguida, o SP2 (22,4) elevou a audiência em mais de 3 pontos.

Na faixa nobre, Totalmente Demais (28,5), Jornal Nacional (27,6) e Fina Estampa (31,6) foram prejudicados pelo Futebol (23,0), que derrubou a média normalmente acima dos 30 pontos com a trama das 21h. Segue o Jogo (14,2), Jornal da Globo (9,0), Máquina Mortífera (5,7), Corujão (4,7) e Hora 1 (4,7) fecharam o dia.