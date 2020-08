Audiência da TV: Fenômeno, Êta Mundo Bom registra índice de horário nobre

A reprise de Êta Mundo Bom (2016) ostenta a melhor média do Vale a Pena Ver de Novo desde 2009, quando Senhora do Destino (2004) ocupou a faixa pela primeira vez. Os 65 capítulos de ‘Êta’ em ‘Vale a Pena’ acumulam 21 pontos; os 123 de ‘Senhora’ anotaram 21,2 de média. Ontem (3), a novela de Walcyr Carrasco registrou audiência de horário nobre.

Êta Mundo Bom alcançou 22,7 pontos, mesmo índice de Thor – Ragnarok (2017), filme exibido em Tela Quente. O foco esteve na armação de Celso (Rainer Cadete) para reaver a fábrica da tia, Anastácia (Eliane Giardini). O irmão de Sandra (Flávia Alessandra) tratou de executar a promissória assinada por ela, exigindo parte das ações roubadas com o auxílio de Araújo (Flávio Tolezani).

Com tal número, o Vale a Pena Ver de Novo superou Malhação – Viva a Diferença (2017) e Novo Mundo (2017), com 20,6 e 21,3 pontos, respectivamente. A narrativa centrada nas Five destacou a tentativa de Keyla (Gabriela Medvedovski) de aproximar-se de Deco (Pablo Morais), pai de seu filho. Já o enredo capitaneado por Dom Pedro I (Caio Castro) trouxe o aborto espontâneo de Domitila (Agatha Moreira), amante do monarca.

Totalmente Demais (2015) amealhou 32,7 pontos. Em cena, a descoberta de Eliza (Marina Ruy Barbosa) sobre sua origem. A vencedora do concurso promovido pela Bastile e pela revista TD+ recebeu Germano (Humberto Martins) na delegacia de Campo Claro. Carolina (Juliana Paes), por sua vez, celebrou ao descobrir a prisão da rival, que pode ocasionar a impugnação da disputa.

Fina Estampa (2011) atingiu 35,5 pontos com mais um plano de Tereza Cristina (Lilia Cabral) contra a família de Griselda (Lilia Cabral). A perua articulou o sequestro de Antenor (Caio Castro), com o auxílio de Ferdinand (Carlos Machado). Ainda, Danielle (Renata Sorrah) acuada com o disse-me-disse sobre o bebê de Esther (Júlia Lemmertz), concebido com os óvulos de Beatriz (Monique Alfradique).

Os dados são referentes a Grande São Paulo.