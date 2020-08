Audiência da TV: Festival de reprises rende ótimos índices para a Globo

A pandemia de coronavírus causou a suspensão dos trabalhos de Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe, além do adiamento das estreias de Malhação – Transformação e Nos Tempos do Imperador. A Globo, porém, reagiu à intempérie com a escalação de grandes sucessos para todos os horários de dramaturgia. E a audiência correspondeu positivamente, conforme atestam dados obtidos na Grande São Paulo nesta terça-feira (4).

Êta Mundo Bom (2016) rendeu 23,3 pontos para o Vale a Pena Ver de Novo. Foi a melhor terça da novela de Walcyr Carrasco desde o regresso ao vídeo, em abril. No capítulo em questão, os irmãos Sandra (Flávia Alessandra) e Celso (Rainer Cadete) romperam relações. O rapaz constatou um grande desfalque na fábrica de sabonetes, articulado por ela e por Araújo (Flávio Tolezani).

Malhação – Viva a Diferença (2017) registrou 20,7 de média. Em cena, o plano de Edgar (Marcello Antony) para reaproximar-se de Lica (Manoela Aliperti) e, com isso, pleitear seu retorno à direção do colégio hoje coordenado por Bóris (Mouhamed Harfouch). Também o entendimento de Benê (Daphne Bozaski) e Guto (Bruno Gadiol), após o desastroso pedido de namoro feito por ela.

Novo Mundo (2017) marcou 21 pontos, também recorde às terças. Após perder o bebê que esperava de Dom Pedro I (Caio Castro), Domitila (Agatha Moreira) aliou-se a Thomas (Gabriel Braga Nunes), para quem entregou as cartas que recebera do amante. Enquanto isso, Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) reuniram provas contra o vilão.

Totalmente Demais (2015) garantiu 32,2 de média – o último dos três folhetins com o melhor número para tal dia da semana. Para livrar Eliza (Marina Ruy Barbosa) da prisão, Arthur (Fábio Assunção) procurou Gilda (Leona Cavalli) e revelou a armação de Dino (Paulo Rocha) contra a vencedora do concurso TD+. Já Carolina (Juliana Paes) aproveitou a confusão para tomar posse da agência do ex.

Fina Estampa (2011) emplacou 35,7 pontos. O foco esteve no sequestro de Antenor (Caio Castro), arquitetado por Tereza Cristina (Christiane Torloni). Os criminosos liderados por Ferdinand (Carlos Machado), cúmplice da vilã, dispararam contra o estudante de medicina; Griselda (Lilia Cabral) pressentiu o ocorrido com o filho. Ainda, a desavença de Danielle (Renata Sorrah) e Esther (Júlia Lemmertz).