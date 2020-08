Audiência da TV: Fina Estampa repete recorde e atinge maior média pela 4ª vez

Atração mais vista TV brasileira desde março, Fina Estampa repetiu o seu recorde de audiência em pouco mais de cinco meses de exibição. A reprise da Globo em pleno horário nobre ultrapassou a barreira dos 37 pontos pela quarta vez em sua exibição especial.

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, a Globo conquistou incríveis 37,1 pontos de média durante a exibição do capítulo da novela de Aguinaldo Silva. Foi o mesmo resultado obtido nos capítulos dos dias 24 de março, 27 de abril e 10 de agosto.

O dia começou em alta com o Bom Dia São Paulo (7,7) e Bom Dia Brasil (8,6), a maior audiência da manhã entre todas as emissoras. Em seguida, o Encontro com Fátima Bernardes (6,1) derrubou a média, mas assegurou a liderança isolada.

Na hora do almoço, César Tralli comandou os primeiros dois dígitos do dia com o SP1 (10,3), o mesmo resultado do Globo Esporte (10,3). Com Maju Coutinho, o Jornal Hoje (10,6) oscilou positivamente. Sessão da Tarde (12,4) veio em seguida e Êta Mundo Bom! (23,2) elevou os índices em mais de 10 pontos.

No início da noite, a Globo levou ao ar Malhação – Viva a Diferença (19,7) e Novo Mundo (22,0). A programação seguiu em alta com SP2 (26,9), Totalmente Demais (32,6), Jornal Nacional (33,5), Tela Quente (22,4), Jornal da Globo (10,9), Conversa com Bial (6,6), Máquina Mortífera (5,4), Corujão (5,1) e Hora 1 (4,5).