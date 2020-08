Audiência da TV: Fina Estampa repete recorde; Totalmente Demais e JN bombam

Não faltaram bons resultados para a Globo na última segunda-feira (10). A emissora abriu a sua semana em São Paulo em alta com Totalmente Demais, Jornal Nacional e Fina Estampa. O trio do horário nobre do canal ficou acima dos 30 pontos de audiência com direito a repetição de um recorde histórico.

No ar na faixa das 19h, a reprise de Totalmente Demais alcançou excelentes índices. Ao todo, a trama estrelada por Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Fábio Assunção e Juliana Paes atingiu 32,5 pontos de média e a liderança com folga.

Em seguida, William Bonner e Renata Vasconcellos comandaram mais uma edição do Jornal Nacional e não decepcionaram. A dupla oficial do telejornal mais importante do país amealhou incríveis 32,6 pontos de média e o 1º lugar isolado.

Reprise, Fina Estampa surpreendeu e alcançou média de folhetim inédito. Estrelada por Lilia Cabral e Christiane Torloni, a atração anotou 37,1 pontos de média e repetiu o recorde registrado nos dias 27 de abril e 24 de março. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Ontem, a Globo levou ao ar o Bom Dia SP (6,7), Bom Dia Brasil (7,4), Encontro com Fátima Bernardes (6,2), SP1 (11,3), Globo Esporte (10,8), Jornal Hoje (11,2), Sessão da Tarde (12,2), Êta Mundo Bom! (23,0), Malhação (20,2), Novo Mundo (21,7), SP2 (26,4), Tela Quente (22,3), Jornal da Globo (10,1), Conversa com Bial (6,8), Máquina Mortífera (6,0), Corujão (4,0) e Hora Um (4,5).