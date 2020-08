Audiência da TV: Frio eleva moral do Encontro com Fátima Bernardes

A última sexta-feira (21) foi de muito frio em todo estado de São Paulo. Com isso, quem pôde ficou em casa… A audiência dos programas de TV, logicamente, subiu. Caso, por exemplo, do Encontro com Fátima Bernardes. A atração ampliou os índices da Globo; o SP1, o Globo Esporte e o Jornal Hoje, exibidos na sequência do programa de Fátima Bernardes, também foram bem.

No ar das 10h às 12h, o Encontro acumulou 8,4 pontos. Antes, o Bom Dia São Paulo alcançou 7,6 de média; o Bom Dia Brasil amealhou 9,7. Rodrigo Bocardi respondeu pelo noticiário local, enquanto Ana Paula Araújo comandou o informativo nacional. Depois de Fátima, o SP1 com César Tralli anotou 14,4 pontos. Já o Globo Esporte de Felipe Andreoli arrebatou 14,3 de média; o Jornal Hoje com Maju Coutinho assegurou 14,9.

A Sessão da Tarde apostou no clássico Piratas do Caribe – O Baú da Morte (2006). O filme estrelado por Johnny Depp atingiu 16,2 pontos. O SP2 bateu impressionantes 28,2 de média. Márcio Gomes capitaneou o telejornal. Com Renata Vasconcellos e William Bonner na bancada, o Jornal Nacional conquistou 32,8. O Globo Repórter de Sandra Annenberg consolidou 26,2.

Os índices seguiram em alta com S.W.A.T. na Sessão Globoplay (15,5). Também durante o Jornal da Globo (10,1), ancorado por Renata Lo Prete. O Conversa com Bial emplacou 7 pontos. Por fim, na madrugada de sexta para sábado, 5,9 da série Agentes da Shield, 3,2 com Dona Flor e Seus Dois Maridos (2017) na primeira edição do Corujão e 2,5 para Gabriel – A Vingança de Um Anjo (2007), na segunda faixa da sessão.