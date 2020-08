Audiência da TV: Frio em SP impulsiona A Tarde é Sua com Sônia Abrão

Na semana em que estreou novo cenário – com direito à cozinha em anexo –, Sônia Abrão viu seu A Tarde é Sua ganhar audiência. Nesta quarta-feira (19), em meio à chuva e ao frio que assolam a Grande São Paulo, o vespertino da RedeTV! atingiu índices de horário nobre. Foi o segundo melhor desempenho do dia, atrás apenas do Alerta Nacional com Sikêra Jr.

No ar das 15h às 17h, A Tarde é Sua anotou 1,9 ponto. O programa discutiu, dentre outros assuntos, a internação da atriz Neusa Borges, por problemas de coluna. Léo Áquila e Márcia Piovesan estavam entre as convidadas da Roda da Fofoca de Sônia Abrão. À noite – por volta de 23h –, o Superpop de Luciana Gimenez também amealhou 1,9 de média.

As duas atrações ficaram atrás do Alerta Nacional. O noticiário de Sikêra Jr, no ar das 18h às 19h30, alcançou 2,2 ponto. O bom desempenho do programa impulsionou o RedeTV News. O telejornal capitaneado por Amanda Klein e Mauro Tagliaferri acumulou 1,5 de média. Também no horário nobre, 1,6 para o TV Fama de Flávia Noronha e Nelson Rubens.

Pela manhã, 0,6 do Você na TV com João Kléber e para o Edu Guedes e Você. O Tricotando, apresentado por Franklin David e Lígia Mendes, consolidou 0,4. Na madrugada, 0,7 do Leitura Dinâmica com Érica Reis.