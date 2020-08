Audiência da TV: Futebol garante melhor número da Globo no domingo

A semifinal do Campeonato Paulista conquistou o melhor índice de audiência da Globo neste domingo (2). Dados referentes a Grande São Paulo mostram que a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 1 a 0, colocou o Futebol 2020 à frente do Domingão do Faustão e do Fantástico.

A partida acumulou 23,5 pontos. Logo depois, a atração de Fausto Silva atingiu 16,7 de média; em cena, a reapresentação da grande final do Show dos Famosos, que premiou Di Ferrero e Ludmilla. A revista eletrônica de Poliana Abritta e Tadeu Schmidt alcançou 19,7 pontos.

Pela manhã, o destaque ficou por conta do Globo Rural. O jornalístico de Cristina Vieira e Vico Iasi anotou 10,2 de média. Antes, 6,4 para o Antena Paulista e 8,4 do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Depois, 9,7 com Auto Esporte e 8,9 para o GP da Inglaterra de Fórmula 1.

O Esporte Espetacular, conduzido por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez, amealhou 7,5 pontos. O Tamanho Família de Márcio Garcia, com a reexibição do episódio com Gaby Amarantos e Nathalia Dill, angariou 8,6. A Temperatura Máxima trouxe As Tartarugas Ninja – Fora da Sombra (2016), consolidando 10,6 de média.

Na madrugada de domingo para segunda-feira (3), Domingo Maior emplacou 11,4 com xXx – Reativado (2017), Cinemaço garantiu 8,1 com Força Aérea Um (1997) e Corujão marcou 5,7 com O Agente (2007). O Hora Um de Roberto Kovalick registrou 5,1.