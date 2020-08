Audiência da TV: Globo Repórter apresenta estabilidade com reprises

A pandemia de coronavírus levou ao deslocamento dos profissionais do Globo Repórter para as redações dos telejornais de rede. Com isso, a tradicional atração das noites de sexta-feira precisou apelar para reprises… A audiência, porém, demonstra estabilidade. O jornalístico conduzido por Sandra Annenberg segue com o melhor desempenho da linha de shows da Globo.

Na última sexta (7), conforme dados aferidos na Grande São Paulo, o Globo Repórter conquistou 25,1 pontos. O programa superou a Tela Quente (22,7) – com Thor – Ragnarok (2017) –, e as séries Cine Holliúdy (21,7) e Hebe (19,8). O GR ficou atrás apenas da primeira disputa de Corinthians x Palmeiras pela final do Campeonato Paulista; o “atípico” evento consolidou 34,6.

Após o Globo Repórter, 6,1 para a série S.W.A.T em Sessão Globoplay, 9,2 do Jornal da Globo de Renata Lo Prete e 7 para o Conversa com Bial, que recebeu Gloria Pires em mais um episódio em homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil. Ainda, 6,1 de Máquina Mortífera; o Corujão emplacou 4,6 com É o Fim (2013) e 3,7 de A Glória e a Graça (2017).

Pela manhã, o Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi garantiu 7,5 pontos, mesmo número do Bom Dia Brasil de Ana Paula Araújo. O Encontro com Fátima Bernardes marcou 6,1 de média. Em seguida, 10 do SP1 com César Tralli, 10,8 para o Globo Esporte de Felipe Andreoli e 10,6 do Jornal Hoje com Maju Coutinho. A Sessão da Tarde registrou 10,1 pontos, destacando À Procura da Felicidade (2006).

Por fim, 24,7 de média para o SP2 de Márcio Gomes e 30,3 do Jornal Nacional com Renata Vasconcellos e William Bonner.