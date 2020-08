Audiência da TV: Hebe repete recorde; Êta Mundo Bom! bomba com embate no tribunal

A Globo conquistou excelente audiência com a reprise de Êta Mundo Bom! na última quinta-feira (27). Com o início do julgamento entre Sandra (Flávia Alessandra) e Anastácia (Eliane Giardini), a trama ficou acima dos 20 pontos. Mais tarde, o episódio inédito de Hebe repetiu o seu recorde.

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, a novela estrelada por Sergio Guizé e Débora Nascimento surpreendeu no Vale a Pena Ver De Novo e atingiu 22,9 pontos de média. No ranking interno da emissora, foi a 5ª maior audiência do dia.

Beneficiada pela excelente média de Fina Estampa, que marcou 35,2 pontos, Hebe com os preparativos para a sua estreia triunfal no SBT alcançou 20,0 pontos de média e repetiu o recorde conquistado na semana passada.

A emissora da família Marinho iniciou o dia na liderança isolada com o Bom Dia São Paulo (6,8) e Bom Dia Brasil (6,9). Em baixa, Fátima Bernardes comandou o Encontro (5,6) e deu menos audiência que o Conversa com Bial (6,3) na madrugada.

Na hora do almoço, liderança com folga para o SP1 (9,6) de César Tralli e dois dígitos para o Globo Esporte (10,0) de Felipe Andreoli. Em seguida, Maju Coutinho oscilou negativamente com o Jornal Hoje (9,8) e a Sessão da Tarde com o filme Encontro de Amor (11,8) foi até às 16h30 a maior audiência da casa.

A programação seguiu firme e sem sustos com Malhação – Viva a Diferença (19,6), Novo Mundo (21,4), SP2 (25,4), Totalmente Demais (31,5), Jornal Nacional (31,6), The Good Doctor (13,3), Jornal da Globo (8,1), Agentes da S.H.I.E.L.D (5,1), Corujão com o filme Mansão Mal-Assombrada (4,6) e Hora 1 (5,1).