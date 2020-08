Audiência da TV: Jogo Aberto e Os Donos da Bola se destacam na Band; Catia Fonseca vai mal

A programação esportiva da Band foi extremamente beneficiada pela volta do futebol. Os programas Jogo Aberto e Os Donos da Bola atingiram boa audiência nesta terça-feira (10) e alcançaram os melhores resultados até a chegada do Brasil Urgente. Entre as atrações, Cátia Fonseca decepcionou e ficou abaixo dos 2 pontos com o Melhor da Tarde.

No ar das 11h às 12h59, Renata Fan e Denílson comandaram a atração com as últimas informações sobre o mundo da bola e anotaram 2,9 pontos de média e o quarto lugar isolado, atrás de Globo, Record e SBT.

Das 13h às 13h59, a Band colocou no ar o craque Neto, que empolgou. Ao todo, a produção do ex-jogador do Corinthians amealhou bons 3,2 pontos de média e o quarto lugar. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Exibido das 14h às 14h59, o Melhor da Tarde SP amargou baixa audiência e derrubou a média, que estava na faixa dos 3 pontos, para míseros 1,3 ponto. Em seguida, o Melhor da Tarde – Nacional, das 15h às 15h59, oscilou para 1,6 ponto.

No dia, o canal da família Saad levou ao ar o Bora SP (0,4), Bora Brasil (0,6), Aqui na Band (0,3), Brasil Urgente – Nacional (4,6), Brasil Urgente SP (5,4), Jornal da Band (4,7), Ouro Verde (2,3), Show da Fé (0,3), Band Notícias (0,8), Largados e Pelados (1,5), Jornal da Noite (0,9), Viagens ao Redor do Mundo (0,8), Futebol Madrugada (0,7), Mais Info (0,8), a reprise do Jornal da Band (0,8) e o 1º Jornal (0,3).