Audiência da TV: Jornal da Band ameaça SBT Brasil

Dono do terceiro lugar de audiência aos sábados, o Jornal da Band surpreendeu, nesta quinta-feira (6), ao “importunar” o SBT Brasil. O noticiário da Band, ancorado por Eduardo Oinegue e Lana Canepa, registrou o mesmo índice do informativo do SBT, com Marcelo Torres e Rachel Sheherazade. Os dois telejornais competem por, ao menos, 45 minutos.

Dados referentes a Grande São Paulo mostram que o Jornal da Band marcou 4,8 pontos, das 19h20 às 20h30, tal qual o SBT Brasil, entre 19h45 e 20h45, aproximadamente. Antes, o Brasil Urgente de José Luiz Datena garantiu 4 de média no bloco nacional (16h às 18h50) e 5,2 na edição local (18h50 às 19h20).

Pela manhã, o Bora SP de Joel Datena e Maiara Bastianello rendeu 0,6 ponto. O Bora Brasil, com o mesmo Joel e Thaís Dias, emplacou 1,1 de média. O Aqui na Band consolidou 0,5 ponto; Dalton Rangel está à frente do programa que, em breve, será substituído pela nova atração de Mariana Godoy, com direção de Zeca Camargo.

Jogo Aberto e Os Donos da Bola atingiram, respectivamente, 2,5 e 2,2; Renata Fan e Neto comandaram tais esportivos. O Melhor da Tarde com Cátia Fonseca anotou 1,1 quando exibido apenas para São Paulo (14h às 15h) e 1,5 na versão para todo Brasil (15h às 16h).

Ainda, 2,7 da novela Ouro Verde, 0,7 com Band Notícias de Cynthia Martins e Douglas Santucci, 1,7 para Na Linha de Frente com João Paulo Vergueiro e 1,2 do Jornal da Noite de Sérgio Gabriel. O Primeiro Jornal, também ancorado por Vergueiro, alcançou 0,4 de média.