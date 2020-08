Audiência da TV: Jornalismo e filme rendem bons índices à Band

A Band colheu bons frutos com as exibições dos seus principais produtos jornalísticos, como o Brasil Urgente e o Jornal da Band no início da noite. No horário nobre, a emissora paulista ainda se deu bem com mais um filme na sessão de filmes Cine Clube e atingiu boa audiência.

A maior estrela da programação, Datena comandou o seu tradicional programa e garantiu os melhores resultados do dia. Ao todo, o Brasil Urgente – Nacional deu 4,1 pontos de média. Em seguida, o Brasil Urgente SP oscilou para 4,2 pontos. A edição foi marcada pela entrevista exclusiva com o governador João Doria (PSDB-SP), que foi diagnosticado com Covid-19.

Logo depois, o Jornal da Band foi embalado pela boa média da atração anterior e oscilou para 3,9 pontos e fechou na quarta posição, atrás da líder Globo, da Record e do SBT. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Mais tarde, a aposta dos executivos foi depositada no Cine Clube, que colocou a emissora da família Saad em um patamar considerável. A atração garantiu a quarta posição entre as principais emissoras da TV aberta com 2,7 pontos de média.

Ontem, o canal levou ao ar o Bora SP (0,5), Bora Brasil (0,8), Aqui na Band (0,4), Jogo Aberto (2,1), Os Donos da Bola (2,2), Melhor da Tarde SP (1,3), Melhor da Tarde – Nacional (1,8), Ouro Verde (2,0), Show da Fé (0,6), Band Notícias (1,6), Jornal da Noite (1,5), Justiça Implacável (0,8), Mais Info (0,7), a reprise do Jornal da Band (0,6) e o 1º Jornal (0,6).