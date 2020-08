Audiência da TV: Lives com José Augusto e Fábio Jr vão bem na Band

O fim de semana na Band contou com shows de dois dos maiores nomes da música romântica: José Augusto e Fábio Jr – este numa live em homenagem ao Dia dos Pais. As apresentações ao vivo renderam boa audiência para os padrões da emissora, conforme dados anotados na Grande São Paulo.

Na sexta-feira (7), o Música na Band com José Augusto rendeu 1,6 ponto. O dono de hits como Aguenta Coração, De Igual pra Igual e Sábado comandou o espetáculo por quase duas horas. Antes, o Band Notícias de Cynthia Martins e Douglas Santucci atingiu 1 de média; depois, mesmo índice para o Jornal da Noite com Sérgio Gabriel.

Também na sexta o Jogo Aberto de Renata Fan amealhou 2,2 pontos. Ainda 2,3 de Os Donos da Bola com Neto, 1,4 para o Melhor da Tarde de Cátia Fonseca, 4 do Brasil Urgente com José Luiz Datena no bloco nacional e 4,6 na edição nacional, 3,7 para o Jornal da Band com Eduardo Oinegue e Lana Canepa e 2,2 de Ouro Verde.

Já no domingo (9), o especial conduzido por Fábio Jr registrou 1,4 de média. O show contou com mais de duas horas e clássicos como Pai, Felicidade e Alma Gêmea. Na sequência, o Terceiro Tempo com Milton Neves alcançou o melhor número do dia, 2,6 pontos. Antes, 1,6 para a faixa Você Torceu Aqui.

No mesmo dia, 0,9 do bloco Band Kids e 1,1 com a sessão Mundo Animado – das séries Changeman, Jaspion e Jiraiya. O Band Esporte Clube acumulou 1,3 de média, enquanto as partidas de basquete, no horário nobre, consolidaram 1,2. O Cine Ação emplacou 1,9 com o filme Santos e Pecadores (2010) em Domingo no Cinema.