Audiência da TV: MasterChef impulsiona horário nobre da Band

O novo formato do MasterChef, com um campeão a cada episódio, vem fazendo sucesso… Prova disso é que nesta terça-feira (4), conforme dados obtidos na Grande São Paulo, o reality culinário rendeu boa audiência para a Band, além de impactar positivamente as atrações exibidas antes e depois, Band Notícias e Jornal da Noite.

Foram 3,6 pontos para o MasterChef. Até o momento, os quatro episódios da sétima temporada da atração de Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella ostentam 3,9 de média – mais do que os 3,1 dos 10 programas do segmento A Revanche, exibido ano passado, e os 3,6 dos 23 episódios da sexta edição, veiculada aos domingos.

Antes, o Band Notícias emplacou 1,3 ponto; Cynthia Martins e Douglas Santucci responderam pelo informativo. Depois, 1,4 de média para o Jornal da Noite com Sérgio Gabriel. Na madrugada, 1,1 da série Justiça Implacável, 0,6 com Mais Info, 0,7 para a reapresentação do Jornal da Noite e 0,5 do Primeiro Jornal de João Paulo Vergueiro.

Pela manhã, 0,5 do Bora SP e 0,8 do Bora Brasil, ambos conduzidos por Joel Datena. O Aqui na Band, que hoje reúne matérias reprisadas e receitas do chef Dalton Rangel, registrou 0,5. O Jogo Aberto de Renata Fan surfou na onda das finais do Campeonato Paulista, assim como Os Donos da Bola de Neto: 2,2 pontos para o primeiro e 2,4 com o segundo.

O Melhor da Tarde com Cátia Fonseca acumulou 1,3 no bloco local (14h às 15h) e 1,7 na versão nacional (15h às 16h). O Brasil Urgente de José Luiz Datena atingiu 4,1 de média quando exibido em todo país (16h às 18h50) e 5,3 na edição veiculada apenas em São Paulo (18h50 às 19h20). O Jornal da Band de Eduardo Oinegue e Lana Canepa alcançou 4,6 de média; Ouro Verde anotou 2,5.