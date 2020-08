Audiência da TV: Milagres de Nossa Senhora espanta público do SBT

Silvio Santos vem tentando elevar a audiência do SBT com produções de “gosto duvidoso”. Casos do Triturando e do Alarma TV. E também de Milagres de Nossa Senhora, série produzida pela Televisa que o “patrão” encaixou nas noites de sábado. Anteontem (1°), porém, a obra centrada nos feitos da santa derrubou os índices da emissora.

Milagres de Nossa Senhora acumulou apenas 2,4 pontos. A série fechou em quarto lugar, atrás da Globo, da Record e da Band. Antes, o Programa Raul Gil alcançou 4,1 de média; depois, os mesmos 4,1 para o SBT Brasil com Marcelo Torres e Márcia Dantas. As duas atrações ficaram na terceira colocação.

Outros programas também padeceram com Globo e Record. Casos de Sábado Animado (4), Programa da Maisa (4,3), Máquina da Fama de Patricia Abravanel (5,3), Esquadrão da Moda com Arlindo Grund e Isabella Fiorentino (4,6), da reapresentação de Notícias Impressionantes (3,5) e WWE Raw (1,8).

A vice-liderança veio com a série Big Bang – A Teoria que, das 6h às 7h17, amealhou 2,5 pontos, 3 de pico e 18% de participação no número de televisores ligados (share). Logo depois, a reprise de Patrulha Salvadora anotou 2,5 pontos, 3 de pico e 14% de share, entre 7h17 e 8h02. As duas produções ocuparam a faixa que pertencia a Chaves.

Segundo lugar ainda para Sam e Cat – 5,6 pontos, 6 de pico e 15% de share, das 12h02 às 13h01 – e Henry Danger – 5,6 pontos, 6,2 de pico e 14% de share, entre 13h01 e 14h25. Fábrica de Casamentos, com Carlos Bertolazzi e Chris Flores, também arrebatou a vice: 6,3 pontos, 7,2 de pico e 12% de share, das 22h39 à 0h34.