Audiência da TV: Na RedeTV!, Sonia Abrão encosta em Sikêra Jr

Na última sexta-feira (21), em meio ao frio que tomou a Grande São Paulo, A Tarde é Sua com Sonia Abrão bombou na audiência! O vespertino da RedeTV! aproximou-se do sempre líder do ranking de mais vistos da emissora, Alerta Nacional. Embalado pelo jornalístico de Sikêra Jr, o RedeTV News também pontuou bem.

No ar das 15h às 17h, A Tarde é Sua com Sonia Abrão acumulou 2,3 pontos, enquanto o Alerta Nacional alcançou 2,4 de média, entre 18h e 19h30. O programa destacou os entendimentos de Angélica e Mara Maravilha, a derrubada das músicas de Xuxa Meneghel de um programa ilegal e o estado de saúde de Neusa Borges.

Pela manhã, 0,7 para o Você na TV de João Kléber e 0,6 do Edu Guedes e Você. O Tricotando, conduzido por Franklin David e Lígia Mendes, amealhou 0,3 ponto.

No horário nobre, 1,6 de média para o RedeTV News. Amanda Klein e Mauro Tagliaferri ocuparam a bancada – ela em caráter interino, como ocorre desde a saída de Mariana Godoy do canal, rumo à Band; ele como substituto de Boris Casoy, longe dos estúdios por pertencer ao grupo de risco da covid-19.

O TV Fama, de Flávia Noronha e Nelson Rubens, anotou 0,9 ponto. O bloco RedeTV! 20 Anos recorreu aos quadros do Brothers, atração que os irmãos João Suplicy e Supla apresentaram na casa, anos atrás. Foram apenas 0,6 de média para a faixa. Logo depois, 0,5 do Trace Trends com Magá Moura.

Por fim, 0,6 do Leitura Dinâmica de Érica Reis, 0,3 para Programa Amaury Jr, 0,2 com Peanuts Apresenta e 0,3 do Te Peguei.