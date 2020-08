Audiência da TV: Notícias Impressionantes humilha Maisa, Raul Gil e SBT Brasil

Na surdina, Silvio Santos resgatou o programa Notícias Impressionantes, criado por ele para substituir o Triturando. A investida à tarde durou apenas uma edição. Agora, o formato apresentado por Chris Flores ocupa as madrugadas de sábado e as manhãs de domingo do SBT. Surpreendentemente, no dia 8, a atração superou Maisa Silva, Raul Gil e o SBT Brasil; no dia 9, consolidou a vice-liderança de audiência. Os dados são referentes a Grande São Paulo.

Notícias Impressionantes acumulou 4,2 pontos. O programa destacou pautas como a explosão que devastou a zona portuária de Beirute, no Líbano, com direito a entrevistas remotas realizadas por Chris Flores. Logo após, os números caíram para 2,3 com as lutas do WWE Raw, 2,1 com Arqueiro, 1,9 do Alarma TV e 1,8 com Jornal da Semana.

O formato idealizado por Silvio ficou atrás apenas do último episódio do reality Fábrica de Casamentos – 5,8 pontos, 7 de pico e 11% de participação no número de televisores ligados (share), das 22h41 à 0h36 – e a série Sam & Cat – 5 pontos, 6 de pico e 13% de share, entre 12h01 e 14h25. E empatou com a reapresentação do Máquina da Fama (4,2), de Patricia Abravanel.

Abaixo do Notícias Impressionantes, Big Bang – A Teoria (1,9), Patrulha Salvadora (2,4), Sábado Animado (3,4), Programa da Maisa (3,5), Programa Raul Gil (2,9), SBT Brasil (3,6) e Esquadrão da Moda (4) – vice-líder com 4,5 de pico e 6,3% de share, das 21h33 às 22h41.

No domingo, a “revista eletrônica” de Chris Flores atingiu 3,2 pontos, 4 de pico e 10% de share, entre 9h49 e 11h. Neste período, a Globo ficou com 9,4 de média e a Record deu 3,1.