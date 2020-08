Audiência da TV: Novela da discórdia, Fina Estampa ostenta bons índices

Alvo das críticas de Marco Pigossi, Lilia Cabral e Adriana Birolli quanto ao desenvolvimento, e respostas do autor Aguinaldo Silva aos autores, a novela Fina Estampa (2011) segue sua trajetória de êxito. A trama em edição especial às 21h, na Globo, mantém-se acima dos 30 pontos de audiência, atingindo o melhor número da emissora ao longo de todo dia, como se viu nesta quarta-feira (19).

Dados referentes a Grande São Paulo mostram que Fina Estampa assegurou 34,2 pontos. Em cena, o beijo de Paulo (Dan Stulbach) e Esther (Júlia Lemmertz). O ex-marido da estilista a auxiliou nos cuidados com a pequena Vitória, em meio ao burburinho na imprensa sobre a disputa de guarda travada por Esther e Beatriz (Monique Alfradique), doadora dos óvulos que deram origem à gestação.

Totalmente Demais (2015) arrebatou 30,1 de média. O foco esteve no interesse de Hugo (Orã Figueiredo) em adquirir a revista Totalmente Demais e devolver a Carolina (Juliana Paes) o cargo de diretora de redação. Também no reaparecimento, “em definitivo”, de Sofia (Priscila Steinman). A bandida visitou Jacaré (Sérgio Malheiros) na prisão, pedindo auxílio no plano para destruir Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Novo Mundo (2017) anotou 20,6 pontos. Além da disputa de Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco), Thomas (Gabriel Braga Nunes) e Anna (Isabelle Drummond) pelo tesouro do pai desta última – que ficou presa num navio em chamas com Joaquim (Chay Suede) –, a narrativa contemplou a volta de Domitila (Agatha Moreira) ao Rio de Janeiro, em mais uma tentativa de reconquistar Pedro (Caio Castro).

Malhação – Viva a Diferença (2017) amealhou 20,4 de média. A bolsa de Ellen (Heslaine Vieira) causou desavenças entre Edgar (Marcello Antony) e Bóris (Mouhamed Harfouch); o atual diretor do Colégio Grupo questionou a oferta do antigo ocupante do posto. Ainda, os conflitos de Anderson (Juan Paiva), que, após mais um desentendimento com Tina (Ana Hikari), notou que está sendo usado por Samantha (Giovanna Grigio).

Êta Mundo Bom (2016) alcançou 25,2 pontos. O título em exibição no Vale a Pena Ver de Novo trouxe Anastácia (Eliane Giardini) abrindo processo contra a sobrinha Sandra (Flávia Alessandra), para reaver a fábrica de sabonetes. A mãe de Candinho (Sergio Guizé) agora conta com o auxílio de Araújo (Flávio Tolezani), antes cúmplice da vilã. Também o noivado de Romeu (Klebbed Toledo) e Mafalda (Camila Queiroz).