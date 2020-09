Audiência da TV: O Que a Vida me Roubou derrota Cidade Alerta

O reencontro de Montserrat (Angelique Boyer) e Alessandro (Sebastián Rulli) impulsionou a audiência de O Que a Vida me Roubou, produção da Televisa em reprise na faixa Novelas da Tarde, do SBT. Na última sexta-feira (28), o folhetim conquistou a vice-liderança, derrotando a Record.

No ar das 17h26 às 18h30, O Que a Vida me Roubou emplacou 6,1 pontos, 7,3 de pico e 11% de participação no número de televisores ligados (share). Na mesma faixa, 20,1 para a Globo e 5,7 da Record – então com o Cidade Alerta. Em seguida, a inédita Quando me Apaixono, estrelada por Juan Solar e Silvia Navarro, chegou a 6,8 de média; a trama, porém, ficou em terceiro lugar.

A sexta foi de vice-liderança para o SBT também com Primeiro Impacto de Dudu Camargo e Marcão do Povo (4,6 x 2,5), Bom Dia & Cia (5,4 x 5,2) e Casos de Família com Christina Rocha (3,7 x 2,6). O Triturando, de Ana Paula Renault, Chris Flores, Flor Fernandez e Gabriel Cartolano, ficou atrás da principal concorrente, garantindo apenas 3,6 pontos.

Após as Novelas da Tarde, 5,2 do SBT Brasil, apresentado por Marcelo Torres e Márcia Dantas. O canal de Silvio Santos recobrou a vice com Roda a Roda Jequiti (7,1 x 5,1), as reprises de Chiquititas (7 x 4,8) e Cúmplices de um Resgate (5,7 x 3,9), Programa do Ratinho (5,4 x 4,2) e o filme Patas, Ossos e Rock’n’Roll (2015) na Tela de Sucessos (5,8 x 2,5).

Na madrugada de sexta para sábado, The Noite com Danilo Gentili atingiu 3,3 pontos contra 0,7 da Record; o Operação Mesquita alcançou 2,5 versus 0,5 da terceira colocada. Ainda, 2,2 com as reapresentações do Roda a Roda Jequiti e do Triturando, 2,1 para Alarma TV e 2,2 da série Crimes Graves.