Audiência da TV: Perto do fim, Novo Mundo segue em baixa; SPTV 2ª Edição bomba

Escolha da Globo como parte da história de Nos Tempos do Imperador, a próxima das 18h, Novo Mundo deixou a desejar no quesito audiência desde o seu início. Mesmo na reta final, a trama não alcançou as expectativas na última quinta-feira (13), ao contrário do SPTV 2ª Edição que bombou e atingiu ótimos índices.

De acordo com os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, o folhetim estrelado por Caio Castro e Letícia Colin anotou 20,4 pontos de média, manteve a liderança isolada, mas ficou longe da média para uma novela do horário.

Em seguida, o SP2 com Márcio Gomes deixou a emissora próxima dos 30 pontos. No ar entre as novelas das 18h e das 19h, o telejornal local conquistou 26,6 pontos de média e a liderança isolada. Na edição de ontem, a pauta foi o número de mortes e de infectados pelo novo coronavírus no estado.

Pela manhã, a Globo marcou excelentes resultados com o Bom Dia São Paulo (7,5) e Bom Dia Brasil (8,2). Em má fase, o Encontro com Fátima Bernardes (6,2) caiu cerca de 2 pontos, mas fechou na liderança.

Na hora do almoço, Cesar Tralli ficou abaixo dos dois dígitos com o SP1 (9,9). O canal só viu médias melhores com o Globo Esporte (10,1), Jornal Hoje (10,4), Sessão da Tarde (10,8) e Êta Mundo Bom! (22,8), até o final da tarde a maior audiência da TV. Malhação – Viva a Diferença (19,3) abriu a faixa da noite em baixa.

Ao longo do dia, a TV levou ao ar ainda Totalmente Demais (31,9), Jornal Nacional (31,0), Fina Estampa (33,7), Hebe (18,0), The Good Doctor (12,0), Jornal da Globo (8,5), Conversa com Bial (6,0), Máquina Mortífera (5,8), Corujão (5,2) e Hora 1 (4,9).