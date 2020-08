Audiência da TV: Retomada do futebol impulsiona Jogo Aberto e Os Donos da Bola

A retomada dos Campeonatos Estaduais e a proximidade do Brasileirão influenciaram positivamente nos desempenhos do Jogo Aberto e de Os Donos da Bola, esportivos que a Band exibe de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 14h. A audiência dos programas de Renata Fan e Neto cresceu nesta quarta-feira (6), conforme dados obtidos na Grande São Paulo.

O Jogo Aberto acumulou 2,3 pontos. Logo depois, Os Donos da Bola alcançou 2,6 de média. As duas atrações destacaram a primeira partida da final do Campeonato Paulista, entre os gigantes Corinthians e Palmeiras.

Antes, Joel Datena amealhou 0,6 ponto com o Bora SP e 0,8 para o Bora Brasil. No primeiro, Maiara Bastianello auxiliou o apresentador; no segundo, Thaís Dias. O Aqui na Band, compreendendo matérias requentadas e as receitas do chef Dalton Rangel, angariou 0,6 de média. O Melhor da Tarde com Cátia Fonseca anotou 1,2 no bloco local (14h às 15h) e 1,4 na edição nacional (15h às 16h).

O Brasil Urgente respondeu pelo melhor índice da Band ao longo do dia: 5,1 quando exibido apenas para a Grande São Paulo (18h50 às 19h20); 4,3 na versão para o todo país (16h às 18h50). O Jornal da Band, sob comando de Eduardo Oinegue e Lana Canepa, arrebatou 4,2 pontos. A novela Ouro Verde, que caminha para a reta final, assegurou 1,7 de média.

O Band Notícias com Cynthia Martins e Douglas Santucci atingiu 1,1 ponto. Com Tempestade de Meteoros (2010), o Cine Clube bateu 2,4 de média, embalando o Jornal da Noite. O informativo conduzido por Sérgio Gabriel consolidou 2,2. Ainda, 1,5 para Justiça Implacável, 1,1 do Mais Info, 1 com a reprise do Jornal da Band e 0,6 para o Primeiro Jornal de João Paulo Vergueiro.