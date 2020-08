Audiência da TV: Roda a Roda, Chiquititas e Praça lideram ranking do SBT

A audiência do SBT sofreu abalos nos últimos meses, por conta do festival de reprises lançado no início do ano – e estendido em decorrência da pandemia de coronavírus – e das ações de Silvio Santos em prol de suas atrações favoritas, para desespero dos demais programas da grade. Três formatos, porém, seguem “tranquilos”: o game Roda a Roda Jequiti, a novela Chiquititas (2013) e o humorístico A Praça é Nossa.

Nesta quinta-feira (6), de acordo com dados obtidos na Grande São Paulo, o Roda a Roda acumulou 8,7 pontos – 9,1 do programete Cupom Premiado do Baú. Rebeca Abravanel respondeu pela atração. Logo depois, 7,5 para a segunda reprise de Chiquititas. Mesmo índice de A Praça é Nossa, programa capitaneado por Carlos Alberto de Nóbrega.

O horário nobre da emissora contou ainda com apenas 4,8 do SBT Brasil, ancorado por Marcelo Torres e Rachel Sheherazade. Também 6,2 da reapresentação de Cúmplices de um Resgate (2015) e 6,7 do Programa do Ratinho. Na madrugada, 4,8 para The Noite com Danilo Gentili, 2,9 do Triturando, 1,9 com a reexibição do Triturando e 1,7 para o Alarma TV.

Pela manhã, o Primeiro Impacto de Dudu Camargo e Marcão do Povo alcançou 3,5 de média; a edição da madrugada de sexta-feira (7) amealhou 1,8. O Bom Dia & Cia amealhou 4,8. O Triturando de Ana Paula Renault, Chris Flores, Flor Fernandez e Gabriel Cartolano anotou 3,7 ponto, enquanto o Casos de Família com Christina Rocha atingiu 4.

Por fim, 5,5 para O Que a Vida me Roubou e 5,6 com Quando me Apaixono, títulos das Novelas da Tarde.