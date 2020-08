Audiência da TV: SP2 alavanca horário nobre da Globo

Com o desempenho aquém das expectativas de Novo Mundo (2017), sobrou para o SP2 a missão de impulsionar o horário nobre da Globo. Na última sexta-feira (31), de acordo com dados obtidos na Grande São Paulo, o noticiário apresentado por Márcio Gomes elevou a audiência da novela das seis, entregando em alta para as atrações exibidas na sequência.

Foram 25,7 pontos para o SP2, acima dos 20,7 acumulados por Novo Mundo. A trama não conseguiu ampliar os índices de Malhação – Viva a Diferença (2017), que, por sua vez, ficou abaixo de Êta Mundo Bom (2016) em Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim de Candinho (Sergio Guizé) alcançou 23 de média; logo depois, a produção “das Five” amealhou 20,5.

Após o SP2, Totalmente Demais (2015) anotou 32,3 pontos. O Jornal Nacional, de Renata Vasconcellos e William Bonner, arrebatou 30,2 de média. Fina Estampa (2011) assegurou 33,5. O Globo Repórter com Sandra Annenberg atingiu 25 pontos. A série S.W.A.T. rendeu 15,4 de média para a Sessão Globoplay. O Jornal da Globo, de Renata Lo Prete, registrou 9,7.

A sexta na Globo contou ainda com 7,7 do Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi, 8,6 para o Bom Dia Brasil de Ana Paula Araújo, 6,9 do Encontro com Fátima Bernardes, 10,5 para o SP1 de César Tralli e 11,2 do Jornal Hoje com Maju Coutinho. Fora do Rumo (2016) marcou 12,4 para a Sessão da Tarde. Na madrugada, 7,2 do Conversa com Bial e 6,5 da série Máquina Mortífera.

Cabe lembrar que o SP2 deve passar por uma reformulação em breve, conforme ventilado em veículos de imprensa. Márcio Gomes deve ser efetivado como titular do informativo local; ainda não se sabe o destino de Carlos Tramontina, então responsável pelo telejornal, hoje afastado por conta da pandemia de coronavírus.