Audiência da TV: Sucesso dos últimos capítulos de A Escrava Isaura impressiona

A quarta reprise de A Escrava Isaura (2004) chega ao fim na próxima segunda-feira (18). E a audiência está atenta ao desfecho do folhetim escrito por Tiago Santiago – com base no romance de Bernardo Guimarães – e protagonizado por Bianca Rinaldi. Na última sexta-feira (7), de acordo com dados obtidos na Grande São Paulo, a novela atingiu o melhor índice da Record ao longo do dia.

No ar das 15h16 às 16h03, A Escrava Isaura assegurou 7,4 pontos, 9 de pico e 17% de participação no número de televisores ligados (share); na mesma faixa, apenas 3 para o SBT. No acumulado da semana, ‘Isaura’ arrebatou 7,7 de média. Os capítulos em questão acompanharam o acometimento da escrava, que caiu doente após ir para a cadeia, acusada de matar Leôncio (Leopoldo Pacheco).

O êxito de A Escrava Isaura, contudo, não se estende a Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008). A trama, também escrita por Tiago e protagonizada por Bianca, anotou 4,1 pontos, 7 de pico e 9% de share; entre 16h03 e 16h47, 3,7 para o terceiro colocado. No horário nobre, as reapresentações de Apocalipse (2017) e Jesus (2018) amealharam 6,2 e 4,8 – atrás do SBT.

No mesmo dia, a Record foi vice com os 3,7 pontos do Hoje em Dia de Cesar Filho e Renata Alves, os 6 do Balanço Geral com Reinaldo Gottino, 6,6 do Cidade Alerta de Luiz Bacci, 7,8 do terceiro boletim JR – 24h com Giovanna Risardo e 6,8 do Jornal da Record de Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro.

O terceiro lugar veio com Balanço Geral Manhã (2), Fala Brasil (3,2), Anjos da Noite – Guerras de Sangue (2016) em Super Tela (3,6), Shades os Blue (2,6) e três edições do JR – 24h (3,1 pela manhã, 2,8 à tarde e 2,1 na madrugada).